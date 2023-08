Samsung kondigt 85-inch miniled-televisie voor buiten aan

De 85-inch versie van The Terrace is net als zijn kleinere broers bedoeld voor buiten, bijvoorbeeld op het terras. De televisie kan aan de muur gehangen worden en beschikt over een ip56-certificering, wat een nieuwe categorie is voor de kenmerken omtrent water- en stofbestendigheid.

De televisie is een Neo QLED-model, wat bekent dat Samsung gebruikmaakt van miniled-achtergrondverlichting en een quantum dot-filter. Volgens Samsung zorgt dit ook voor een hogere helderheid, wat met name buiten extra voordelen biedt. Speciaal voor buiten is ook een filmlaag aangebracht waarmee reflecties geminimaliseerd moeten worden.

Samsung rust de tv uit met een Base-T-ontvanger zodat middels een enkele lankabel alle hdmi-bronnen hun data kunnen aanvoeren naar de tv. Verder is het model uitgerust met HDR10+, de Samsung Quantum Processor 4K, Tizen Smart TV inclusief de Gaming Hub, WiFi, bluetooth en HDMI 2.1. De meegeleverde afstandsbediening kan zichzelf opladen zodra er licht op valt.

In de Verenigde Staten wordt de 85-inch variant van The Terrace binnenkort verkocht voor 20.000 dollar. Of de tv ook naar Europa komt is nog niet bekend.