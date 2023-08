De Tado warmtepompcontroller is bij lancering compatibel met diverse warmtepompen, waaronder die van Vaillant, Atlantic, Saunier Duval en Fujitsu. Later worden meer merken toegevoegd. Wanneer de controller wordt aangesloten op de BUS-aansluiting van de warmtepomp is alle informatie via de Tado-app uit te lezen en kunnen diverse functies van de warmtepomp bediend worden.

Speciaal voor de Warmtepomp Connector brengt Tado ook het Balace-abonnement uit, een functie binnen de Tado-app. Balance maakt gebruik van informatie over dynamische energietarieven en kan aan de hand hiervan de warmtepomp in- en uitschakelen, zones voor verwarming of koeling bedienen of een buffervat extra verwarmen. Zo maak je optimaal gebruik van energie wanneer de prijs het laagst is. Vanzelfsprekend vereist dit wel een energiecontract met dynamische tarieven.

De Tado Warmtepomp Connector kost 300 euro en is per direct te koop. Het Balance-abonnement is een jaar na aankoop gratis en kost daarna 6 euro per maand of 50 euro per jaar.