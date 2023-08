Anker pakt flink uit met Eufy-beveiligingscamera’s en meer

Tijdens de IFA 2023 in Berlijn heeft Anker flink uitgepakt met een heel assortiment aan nieuwe producten, waaronder de nieuwe EufyCam E330. We pakken de interessantste producten er even bij in dit bericht. In veel gevallen ging het om een eerste onthulling waarbij de specificaties nog niet allemaal even duidelijk zijn. In de komende maanden zal er meer duidelijk worden over de onderstaande producten.