iRobot lanceert nieuwe 2-in-1 Roomba Combo-robotstofzuigers

iRobot lanceert twee robotstofzuigers in een nieuw jasje. De Roomba J5+ en de Roomba i5+ zijn nu ook verkrijgbaar in een combovariant. Deze 2-in-1 modellen kunnen niet alleen stofzuigen, maar nu ook dweilen met de nieuwe opvangbak. De robotstofzuigers krijgen daarmee dezelfde behandeling als de iRobot Roomba i8+. Dat model kreeg eerder dit jaar ook een extra dweilbak en verscheen opnieuw onder de naam iRobot Roomba Combo i8+. Dat was weer afgeleid van het nieuwe high-end model uit 2022 met de iRobot Roomba Combo j7+ waarmee je kan stofzuigen en dweilen tegelijk.

Beide robotstofzuigers worden geleverd met een nieuwe dweilbak. Je kunt niet alleen stofzuigen, maar met deze Combo opvangbak ook stofzuigen en dweilen tegelijk. Beide robotstofzuigers komen in twee varianten op de markt met of zonder Clean Base Automatic Dirt Disposal. Deze geavanceerde thuisbasis zuigt automatisch de robotstofzuiger leeg en laad deze weer op voor een nieuwe ronde.

Prijs en beschikbaarheid

Voor de consument betekent dit dat de Combo-modellen nu ook verkrijgbaar zijn in een voordeligere prijsklasse. De Roomba Combo i5+ met Clean Base Automatic Dirt Disposal kost 699 euro en is al te koop via www.irobot.nl en www.irobot.be. Dit model is ook verkrijgbaar zonder Clean Base Automatic Dirt Disposal en kost dan 449 euro. De prijzen en beschikbaarheid van de Roomba Combo j5+ en Combo j5 zullen later dit jaar bekend worden gemaakt.