Nothing brengt Phone (2a) Plus uit in Nederland

Nothing brengt een grotere versie uit van de Phone (2a), dat weer een goedkopere versie was van de Nothing Phone (2). De Nothing Phone (2a) Plus is grotendeels identiek aan de (2a), maar dan net iets vlotter. Je zou misschien een groter scherm verwachten, maar dat is niet het geval. De smartphones hebben allebei een amoled-scherm van 6,7-inch. De processor is wel een stukje vlotter bij het nieuwe model. Zo vinden we daar een MediaTek Dimensity 7350 Pro 5g ten opzichte van de MediaTek Dimensity 7200 Pro bij de (2a). De batterij van 5.000 mAh is identiek, maar bij de Nothing Phone (2a) Plus wel iets vlotter op te laden met 50W (tegenover 45W). Draadloos opladen behoort niet tot de mogelijkheden.

Het camerasysteem achterop met twee 50-megapixelcamera’s is identiek, maar de Nothing Phone (2a) Plus heeft wel een betere frontcamera van 50 megapixel (tegenover 32 megapixel). Met IP54 is een stofje en een spatje water ook geen probleem. Uiteraard is ook de Glyph-interface weer aanwezig. De smartphone heeft led-verlichting achterop. Niet alleen kan je deze customizen, maar ook zelf instellen bij het krijgen van notificaties. Zo kun je aan de verlichting al zien van welke app je een notificatie hebt gekregen. Verwacht drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates voor de smartphone.

Prijs en beschikbaarheid

De Nothing Phone (2a) Plus komt binnenkort naar ons land toe voor 429 euro. In 2025 komt naar verwachting de Nothing Phone (3) uit, maar daar is verder nog niet meer informatie over bekend.