JBL Soundgear Sense zijn oortjes met luchtgeleiding

Met de 16,2 mm drivers en een basversterkend algoritme tilt JBL Soundgear Sense open-ear geluidskwaliteit volgens de fabrikant zelf naar een hoger niveau. En dit terwijl je naar de wereld om je heen luistert.

De haakvormige oordopjes kunnen naar de vorm en maat van jouw oor worden aangepast voor een dagelijks persoonlijk draagcomfort. De oortjes met luchtgeleiding zijn ontworpen om dagelijkse routine te verbeteren en rusten comfortabel op de ronding van de oren zonder het gehoorkanaal te hinderen. Het ontwerp en de vorm van de oortjes voorkomen dat het geluid ontsnapt en zorgen ervoor dat de privacy is beschermd. JBL Soundgear Sense zorgt voor een veilige maar ontspannen pasvorm om langdurig te kunnen dragen, waardoor ze ideaal zijn voor buitenactiviteiten, kantoorgebruik of tijdens het verkennen van een nieuwe omgeving of stad.

De JBL Soundgear Sense heeft ook een meerpunts connectiviteit voor naadloze verbindingen met al jouw apparaten. Schakelen tussen apparaten en steeds opnieuw moeten verbinden behoort dus tot het verleden. Met vier geïntegreerde microfoons levert de JBL Soundgear Sense een optimale gesprekskwaliteit, ongeacht de omgeving. Dankzij de IP54-classificatie zijn de oortjes bestand tegen zweet, stof en regen. De afneembare nekband biedt extra comfort tijdens intensieve work-outs.

Advertentie

De JBL Soundgear Sense is vanaf 31 augustus 2023 verkrijgbaar in zwart en wit voor € 149,99.

JBL Soundgear Sense-functies: