Blink Outdoor 4 gaat twee jaar mee zonder opladen

De compacte beveiligingscamera voor buiten is voorzien van een door Blink ontworpen chip met on-device computer vision om persoonsdetectie mogelijk te maken. Gebruikers kunnen zelf kiezen welke bewegingsmeldingen ze willen ontvangen op de smartphone en kunnen zelfs twee verschillende zones instellen. De Blink Outdoor 4 draait op twee AA-batterijen en gaat tot wel twee jaar mee. Is dat nog te weinig? Dan is daar ook de optionele Battery Expansion Pack voor 99,99 euro om de batterijduur zelfs tot vier jaar te verlengen.

Gebruikers kunnen tot tien camera’s aansluiten om clips op te nemen met behulp van de Sync Module Core (meegeleverd). Uiteraard kun je ook gebruikmaken van de samenwerking met Amazon Alexa (middels de Alexa Blink SmartHome Skill) in combinatie met een Echo-apparaat. Hiermee kun je onder andere livebeelden laten weergeven op een Echo Show, routines aanmaken en systemen in- en uitschakelen.

Een Blink Abonnement (3 euro voor een enkele camera per maand en 10 euro per maand voor alle Blink-apparaten in huis) ontgrendelt nog meer functies als opslaan en delen van clips tot 30 dagen, persoonsdetectie, uitgebreidere livebeelden en Rapid Video Access waarmee gebruikers video’s meteen terug kunnen kijken wanneer deze zijn opgenomen. Je krijgt een proefabonnement van 30 dagen gratis bij aanschaf van deze beveiligingscamera.

Prijs en beschikbaarheid

De Blink Outdoor 4 is per direct verkrijgbaar voor 79,99 euro en komt inclusief Sync Module Core.

Lees meer over Blink.