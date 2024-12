Review: Ajax Systems beveiligingscamera’s met NVR

De camera's: kwaliteit en detectie

Het belangrijkste onderdeel is natuurlijk de beeldkwaliteit en hoe de camera’s bewegingen en objecten of personen detecteren. Daar is volgens Ajax Systems veel tijd en energie ingestoken, en dat zien we onder meer in het feit dat alles lokaal gebeurt. De camera’s beschikken over hun eigen AI en algoritmes, waardoor niets in de cloud hoeft te gebeuren. Dit komt de snelheid en privacy ten goede.

Laten we beginnen met de hardware, want op dit vlak weet Ajax Systems een zeer goed product neer te zetten. De camera’s zijn voorzien van een waterdichte, metalen behuizing, zijn netjes afgewerkt, voelen robuust aan en kunnen stevig gemonteerd worden. Je ziet en merkt direct dat je met kwaliteit te maken hebt. Toch moet gezegd worden dat door de vorm van met name de Dome-camera en Turret-camera ik toch verwacht had dat ze lens in de behuizing op afstand bediend kon worden. Dat is dus niet het geval en dat is jammer. Je richt de lens alleen bij installatie.

De beeldkwaliteit van de camera’s is grotendeels vergelijkbaar, zeker met daglicht. Alledrie de camera’s bieden een zeer goede beeldkwaliteit, zonder dat we aan de instellingen hoeven te knutselen. Contrasten zijn goed, de scherpte is zeer goed en de weergave van bewegingen is vloeiend en duidelijk. Ook met fel tegenlicht of juist donkere en lichte delen in het frame laten de camera’s een prima en duidelijk plaatje zien, mede dankzij de WDR-instelling. Eigenlijk zijn we geen enkele situatie tegengekomen waarin het beeld niet duidelijk, onscherp, te donker of overbelicht was. Daarbij kun je dankzij de hoge resolutie redelijk ver inzoomen, bijvoorbeeld om een het nummerbord van een auto op een meter of 20 afstand goed te kunnen lezen. De camera’s bieden op die afstand nog voldoende detail om er ook echt wat uit te kunnen halen.

De nachtmodus van de drie camera’s is ook indrukwekkend te noemen, al kun je in de instellingen die ook helemaal naar wens afstellen. Bijvoorbeeld de sterkte van het infraroodlicht of het moment dat er omgeschakeld wordt tussen dag- en nachtmodus. Maar, in het pikkedonker (voor Nederlandse begrippen) blijven de camera’s gedetailleerd beeld voorschotelen, is het contrast meer dan voldoende om objecten en mensen goed te herkennen en is zelfs met een felle lichtbron in beeld (bijvoorbeeld een lantaarnpaal) alles goed te onderscheiden.

De bewegings- en objectdetectie is een iets lastiger verhaal, want dit is afhankelijk van de positie van de camera, wat er in beeld te zien is, wat er gebeurt en hoe je de gevoeligheid en andere eigenschappen van de camera hierop instelt. Daar moet je geduldig mee spelen en per camera bepalen wat de meest optimale setting is. Vanuit de doos kan bijvoorbeeld veel te snel op hele kleine bewegingen gereageerd worden, terwijl er in beeld nauwelijks iets te zien is. Door de gevoeligheid te verlagen en door het aantal pixels waarin de beweging moet plaatsvinden uit te breiden kun je dit optimaliseren. Dat is dus echt even zelf uitzoeken, maar het levert je uiteindelijk wel zeer goede detectie op. Bewegingen worden goed vastgelegd en verschijnen direct met een groene kleur in de tijdslijn van de betreffende camera. Het herkennen van objecten werkt redelijk. Soms wordt een persoon niet als zodanig herkend en weergegeven als een beweging. Dit is in misschien 10 procent van de gevallen, en is afhankelijk van de hoek van de camera, de afstand van de persoon en de manier waarop de persoon beweegt. Hetzelfde geldt voor huisdieren en auto’s. Maar, dat is iets wat je overal ziet, niet alleen bij Ajax Systems. Geen enkel systeem is in 100 van de 100 gevallen correct. De camera’s van Ajax Systems doen het echter meer dan prima. Voorbij rijdende auto’s worden in de meeste gevallen als zodanig herkend, tenzij de auto wat sneller rijdt of net de koplampen in beeld schijnen bijvoorbeeld, wat de uitzonderingen zijn. Wanneer een object, persoon of beweging geregistreerd wordt krijg je netjes een melding op je smartphone (indien ingesteld), inclusief een gedetailleerd screenshot van de gebeurtenis. Zo weet je snel (binnen een paar seconden) en direct of je actie moet ondernemen. Ondertussen nemen de camera’s alles voor je op, en als je een gebeurtenis wilt delen kun je deze als video of foto downloaden. In het archief kun je heel eenvoudig op datum zoeken en op basis van soort detectie filteren, dat werkt uitstekend en snel. Overigens kun je de camera’s samen terugzien in de videowall, wat een tab is in de Ajax-app. Hiermee heb je direct overzicht van alle livebeelden en dit overzicht kun je zelf aanpassen.

Tot slot de audiokwaliteit. Deze is redelijk en voldoende voor een beveiligingscamera waar je waarschijnlijk geen hele gesprekken mee gaat volgen. Geluiden zijn duidelijk hoorbaar, afhankelijk van de omgeving. Woon je in de buurt van een snelweg, dan zou deze wel kunnen overstemmen in sommige gevallen.