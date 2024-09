TCL introduceert TCL 50 en 50 Pro NXTPaper met ‘papierscherm’

We hebben al eerder smartphones en tablets van TCL voorbij zien komen met een soort scherm wat je kunt vergelijken met een e-reader. De TCL 50 en 50 Pro NXTPaper beschikken allebei over een 6,8-inch NXTPaper-display met een resolutie van 2.460 bij 1.080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Beide toestellen hebben een MediaTek-processor aan boord.

Uniek is dus dat speciale papierachtige scherm dat je makkelijk met een schuifknop kunt in- en uitschakelen. Zet je het uit, dan heb je gewoon een normaal smartphonescherm tot je beschikking. Het zorgt ervoor dat deze smartphones zowel een e-reader als smartphone in hetzelfde apparaat zijn, alhoewel de techniek net weer iets anders is dan bij een echt e-ink paneel op een e-reader. Het speciale NXTPaper-scherm is echter sowieso veel rustiger voor de ogen dan een normaal smartphonescherm en nodigt dus ook uit voor veel leeswerk.

Verder is het gewoon een normale smartphone. De verschillen tussen het reguliere model en het Pro-model zijn overigens klein. De Pro-versie biedt meer opslagruimte (512 GB in plaats van 256 GB) en wordt geleverd met een 33W-snellader in de doos. Beide telefoons hebben een 108-megapixelcamera, maar de Pro heeft een betere selfiecamera van 32 megapixel. AI speelt ook bij de nieuwe smartphones bij TCL weer een rol om je productiviteit te verhogen.

Prijs en beschikbaarheid

De TCL 50 NXTPaper gaat 229 euro kosten. De TCL 50 Pro NXTPaper krijgt een adviesprijs van 299 euro.