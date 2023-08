Tal van televisies beschikken vandaag de dag over Dolby Atmos en zouden het op papier ook moeten kunnen weergeven zonder het gebruik van extra speakers. Toch valt die ervaring vaak erg tegen en volgens Dolby moet dat een stuk beter kunnen. Het bedrijf lanceert tijdens IFA 2023 Dolby Atmos FlexConnect waarmee de Atmos-ervaring flink verbeterd moet worden.

Dolby Atmos FlexConnect met kalibratie

Dolby Atmos FlexConnect gebruikt de ingebouwde speakers van een televisie en combineert deze met draadloze luidsprekers die door de kamer geplaatst zijn. Dankzij in de televisie ingebouwde microfoons worden deze speakers en de speakers van de televisie perfect op elkaar afgestemd zodat je meer het gevoel moet krijgen middenin de actie te zitten. Ook wordt tijdens de kalibratie met de ruimte rekening gehouden, bijvoorbeeld met gordijnen of grote meubels die de audioweergave kunnen beïnvloeden.

Frequenties die de televisie niet weer kan geven – bijvoorbeeld de lage tonen – worden overgeheveld aan de speakers die dit wel kunnen. De televisie moet Dolby Atmos FlexConnect dan ook officieel ondersteunen én beschikken over ingebouwde microfoons waarmee de kalibratie uitgevoerd kan worden.

Vanaf één luidspreker

Wat meteen al opvalt is dat Dolby aangeeft dat je hiervoor niet per se een soundbar onder je televisie hoeft te plaatsen of te hangen. De basis is het geluid van de televisie zelf, gecombineerd met extra, draadloze speakers. Je kunt de functie al gebruiken met één extra luidspreker maar volgens Dolby zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.

TCL

TCL is de eerste fabrikant die met Dolby Atmos FlexConnect aan de slag gaat. In 2024 moeten de eerste televisies van het bedrijf met deze feature op de markt verschijnen. Wat nog niet helemaal duidelijk is, is welke draadloze luidsprekers dan compatibel zijn met Dolby Atmos FlexConnect. De kans is groot dat ook hiervoor speciale modellen uitgebracht worden waardoor je aan het einde van de rit toch weer flink in de buidel moet tasten voor een betere audio-ervaring.