Sony presenteert Xperia 5 V met nieuwe beeldsensor

Sony blijft lekker eigenzinnig op het gebied van smartphones. Dat levert soms wat ergernissen op omdat ze stug blijven vasthouden aan bepaalde (ouderwetse) idealen, maar het zorgt ook voor unieke smartphones in een markt waar alles hetzelfde lijkt te zijn. De Sony Xperia 5 V legt wederom de nadruk op de camera’s. Aan boord vinden we de nieuwste Exmor T for Mobile beeldsensor, dezelfde sensor als in de high-end Xperia 1 V. Achterop vinden we een dubbele lens met de brandpuntsafstanden 16 mm, 24 mm en 48 mm waardoor je onderwerpen dichterbij kunt halen zonder kwaliteitsverlies. Wel mist de echte telelens van eerdere Xperia 5-modellen. Dit keer vinden we slechts twee camera’s achterop. Videoclips maken kan met de nieuwe Video Creator-app.

Sony Xperia 5 V – specificaties

De Sony Xperia 5 V heeft een oled-scherm van 6,1-inch met een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De processor aan boord is de snelle Snapdragon 8 Gen 2 van Qualcomm. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Het toestel is waterdicht dankzij een IP68-certificatie en heeft ook een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Het toestel draait op Android 13 en je kunt twee Android-updates verwachten en drie jaar beveiligingsupdates. Voor een toestel in deze prijscategorie is dat erg karig.

Prijs en beschikbaarheid

Deze maand is de Sony Xperia 5 V beschikbaar voor een adviesprijs van 999 euro.