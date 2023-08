Het eerste nieuwe product van Eve is de Thermo Control, die bedoeld is om samen te werken met de Eve Thermo. Deze thermostaat kan in elke ruimte geplaatst worden waar ook een Thermo geplaatst is, waarna beiden op elkaar afgestemd worden. De Thermo Control stuurt de Thermo aan op basis van de temperatuur in de ruimte en de ingestelde temperatuur.

De Eve Play is interessant voor hifi-enthousiastelingen die hun oudere apparatuur graag willen voorzien van AirPlay. De streamer maakt het namelijk mogelijk om via AirPlay 2 muziek af te spelen op een receiver of hifi-set die nog niet over die mogelijkheid beschikt. De receiver of de hifi-set wordt hiermee ook onderdeel van een op AirPlay gebaseerd multiroomnetwerk.

Tot slot krijgen de Eve MotionBlinds extra functies middels een update. Zo wordt met Adaptive Shading de ruimte automatisch verduisterd gebaseerd op de positie van de zon en de ramen. Daarnaast biedt ondersteuning voor Alexa, Samsung SmartThings en Google Home je de mogelijkheid de blinds te bedienen met je stem of een app van het betreffende platform. De update is vanaf 14 november beschikbaar en met de Eve MotionBlinds Upgrade Kit, die overigens ook ondersteuning voor Matter brengt, kun je jouw bestaande blinds ook voorzien van deze slimmigheden.