Review: Audio Pro C20 – eenvoudig maar zeer muzikaal

Wat is de Audio Pro C20?

De volledige naam van dit apparaat is de C20 Wireless Active Stereo Speaker en ondanks zijn compacte uiterlijk heeft de fabrikant dit model volgestopt met mooie functies. De C20 heeft een grote hoeveelheid aan verbindingsmogelijkheden, waaronder Apple AirPlay 2, Google Cast, Audio Pro Multiroom, Bluetooth voor het afspelen van muziek vanaf een tablet of smartphone en een HDMI ARC-ingang voor verbinding met een tv. Streaming-diensten Spotify en Tidal worden ondersteund. En alsof dat nog niet genoeg is heb je ook de beschikking over een optische aansluiting, een draaitafelingang voor MM-elementen en een cinch-lijningang. Met de multiroom-functie kan muziek via de C20 worden gestreamd naar andere luidsprekers van Audio Pro die op het multiroom systeem zijn aangesloten. Twee exemplaren van de C20 kunnen als stereopaar worden geconfigureerd via de Audio Pro app of Apple AirPlay 2.

De behuizing van de C20 is aan de achterkant voorzien van een baspoort. Aan de voorkant zijn drie drivers gemonteerd. In het midden is een woofer geplaatst met een diameter van 6,5 inch met aan weerzijden een tweeter met een diameter van 25 millimeter. Het afdekfrontje is afneembaar. Het opgegeven frequentiebereik loopt van 41 Hz tot 23,5 kHz (niveau -6 dB). Cross-over vindt plaats op 2,2 kHz en het totale (klasse D) versterkervermogen is 190 Watt. De Audio Pro C20 heeft een afmeting van 196 x 410 x 220 millimeter (H x B x D) en weegt 6,2 kilogram.

De adviesprijs bedraagt 549 euro, maar inmiddels kun je de speaker op veel plekken kopen voor 499 euro. Je hebt de keuze tussen satijnwit, grijs of klassiek zwart.