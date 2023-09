Lenovo lanceert een Windows gaming handheld met de naam Lenovo Legion Go. Het apparaat heeft wel wat weg van een combinatie van de Steam Deck en de Nintendo Switch. Ook hier schuif je de controllers aan de zijkanten van het scherm en kun je ze ook gemakkelijk weer verwijderen.

Aan boord vinden we een AMD Ryzen Z1 Series processor en het apparaat is uitgerust met een Lenovo PureSight Gaming Display (ips-scherm) van 8.8-inch met een QHD+-display (2.560 bij 1.600 pixels) en een beeldverhouding van 16:10. Het scherm heeft een maximale helderheid van 500 nits en 97 procent dekking van het DCI-P3 kleurbereik. De resolutie is aanpasbaar, van 1600P tot 800P en ook de verversingssnelheid is aan te passen van 60Hz tot 144Hz. Er komen verschillende configuraties op de markt tot 16 GB werkgeheugen en tot een SSD van 1 TB. Ook is er een micro-sd-slot die tot 2 TB extra opslaggeheugen ondersteund. Twee usb-type-c-poorten met ondersteuning voor DisplayPort 1.4 en Power Delivery 3.0,Wi-Fi 6E, bluetooth 5.2 en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting zijn ook aanwezig.

De Lenovo Legion Go is uitgerust met een 49.2Wh-batterij en kan je middels Super Rapid Charge binnen een half uur weer voor 70 procent opladen. De controllers schuif je dus gemakkelijk van het display af, waarbij je de rechtercontroller ook als muis kunt gebruiken. Leuk om te weten: De Lenovo Legion Go werkt ook in combinatie met Xbox Game Pass Ultimate.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 31 oktober is de Lenovo Legion Go beschikbaar met een adviesprijs van 799 euro.