Philips Hue Bridge krijgt in september ondersteuning voor Matter

Signify heeft vandaag laten weten dat de Philips Hue Bridge in september ondersteuning voor de Matter-standaard krijgt. De update was al in betavorm beschikbaar en zal komende maand voor alle gebruikers beschikbaar zijn.

Zodra de Hue Bridge compatibel is met Matter wordt het eenvoudiger om de producten van Hue te koppelen aan smarthomehubs en platformen van andere fabrikanten. Producten die Matter-compatibel zijn kunnen eenvoudiger met elkaar communiceren waardoor in de toekomst veel meer smarthome-apparaten samen kunnen werken.

