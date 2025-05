FWD Magazine #109 ligt in de winkel

FWD 109 komt ook met een heuse buitenspecial – helemaal toepasselijk nu de zomer zich bijna aandient. Hoe je tuin of terras verbeteren met slimme verlichting of een streepje muziek, dat zijn maar twee van de vele onderwerpen die aan bod komen. Aansluitend hebben we ook een primeurreview van de Sonos 100 Pro in de aanbieding.

Zo zijn er wel meer in dit nummer. Onze beeldexpert Eric duikt diep in de LG OLED65G56LS, terwijl je in een uitgebreid achtergrondartikel alles te weten komt over gaming op je tv. En heeft Sony met de Bravia Theatre Bar 6 een soundbar in huis die goed presteert zonder veel ruimte in te nemen?

Nog primeurs? We testen onder meer de Lyngdorf FR-2, een unieke speaker die ontworpen is om subtiel in je woonkamer te staan. En toch heel vol te klinken. Of de Rivo+, een nieuwe streamer van het Italiaanse Volumio dat gemaakt is om een DAC perfect aan te sturen. In dit nummer lees je ook een eerste review van de Px7 S3, Bowers & Wilkins’ nieuwste NC-hoofdtelefoon, terwijl mensen die houden van bekabelde koptelefoons bij de review van de Sennheiser HD 550 terechtkunnen.

Is dat alles? Verre van, want bij FWD Magazine krijg je altijd een grote portie onafhankelijke reviews opgediend. De Musical Fidelity Mx8 Vinyl, de Wharfedale Super Linton, de McIntosh MSA5500, de Eufy E20 3-in-1 en de Robi S15 komen allemaal aan bod. Als je dus even rustig wil onthaasten en weg van alle meldingen ontspannen wil lezen over audio, beeld en smarthome, dan is dit nummer onmisbaar.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 109 bevat uiteraard nog veel meer! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!