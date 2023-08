Urbanista Malibu: bluetooth-speaker die werkt op zonne-energie

De Urbanista Malibu is een draadloze bluetooth-speaker van Amerikaanse makelij die beschikt over zonnepanelen, of beter gezegd; een film waarmee licht omgezet wordt in stroom. Zowel bij licht binnenshuis als licht buitenshuis kan de accu van de speaker automatisch opgeladen worden. Wanneer de accu vol is kun je een dag lang muziek luisteren en met genoeg licht kan dit verlengd worden met maar liefst 15 uur.

De luidspreker is gemaakt van gerecyclede materialen en beschikt over een IP67-certificaat waardoor hij vrijwel volledig bestand is tegen water en stof. De Malibu beschikt over een equalizer in de bijbehorende app en twee speakers kunnen aan elkaar gekoppeld worden voor een stereoweergave. Een usb-c-poort is aanwezig voor traditioneel opladen.

De Urbanista Malibu wordt in september op de markt verwacht voor zo’n 150 euro.