Hisense lanceert 100U7KQ miniled-tv met 100-inch formaat

Hisense kondigt tijdens IFA 2023 de 100U7KQ aan. Deze 100-inch televisie maakt gebruik van miniled-achtergrondverlichting met 1620 zones en een 120Hz refresh rate. Ook beschikt de televisie over een quantum dot-filter voor een verbeterde kleurweergave, de 4K-resolutie en volledige HDR-ondersteuning (HDR10+ Adaptive en Dolby Vision IQ) met een maximale helderheid van 1.600 nits.

Natuurlijk mogen ook de Filmmaker Mode en IMAX Enhanced niet ontbreken, net als HDMI 2.1 met features als VRR (Variable Refresh Rate) en ALLM (Auto Low Latency Mode). Op het gebied van smart tv zien we VIDAA U7 van het bedrijf zelf terug, inclusief ondersteuning voor AirPlay 2. De audio wordt verzorgd door een 2.1-luidsprekersysteem met een totaal vermogen van 50 Watt en ondersteuning voor Dolby Atmos.

De verwachting is dat de 100U7KQ dit jaar nog op de markt verschijnt voor een prijs die rond de 4.000 euro ligt. Of de televisie ook naar Nederland en België komt is nog niet bekend.