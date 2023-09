Geen 3d-bril nodig voor de Lenovo ThinkVision 27 3D Monitor

De monitor is speciaal in het leven geroepen voor contentcreators en dan met name voor 3D content. Denk aan grafisch designers, van 3D games tot 3D video’s. De ThinkVision 27 3D Monitor kan 3D laten zien zonder dat je een bril nodig hebt door een speciale laag over de monitor waardoor jij als gebruiker twee onafhankelijke beelden te zien krijgt in twee verschillende hoeken. Voor je ogen ontstaat zo het 3D-effect. Wie dat wil kan deze monitor trouwens ook gewoon in 2D gebruiken.

Het 27-inch ips-paneel van de 3D Monitor biedt daarnaast een 4K-resolutie van 3.840 bij 2.160 pixels met 99 procent dekking van de DCI-P3, Adobe RGB kleurbereik. De resolutie geldt voor het 2D-gedeelte van de monitor, want in 3D heb je te maken met een resolutie van 1.920 bij 2.160 pixels. De monitor komt verder met ingebouwde speakers en verschillende connectiviteitsopties als usb-c-, twee hdmi 2.1-poorten en ondersteuning voor modulaire camera’s. 3D Explorer-software wordt meegeleverd met de monitor. Dit bestaat uit verschillende tools voor contentcreators. Vanzelfsprekend heb je ook een flinke pc nodig om het maximale uit deze monitor te halen. Lenovo adviseert minimale systeemvereisten van een Intel Core i5 7400/3.00GHz met een Nvidia GeForce GTX 1050 en 16 GB DDR5 werkgeheugen. Ook heb je Windows 10 64-bit nodig.

Lenovo ThinkVision 27 3D Monitor komt in 2024

De Lenovo ThinkVision 27 3D Monitor komt begin 2024 op de markt in geselecteerde markten. Of de Benelux daar bij hoort is onbekend. De adviesprijs bedraagt 2.999 euro.

