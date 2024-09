IFA 2024 round-up: AI neemt de beursvloer over

De afgelopen dagen heeft de redactie overuren gedraaid om verslag te doen van de IFA 2024. Een afvaardiging van de redactie was aanwezig in Berlijn op de grootste elektronicabeurs van Europa. Vorig jaar viel het ons op dat de IFA 2024 een beetje z’n glans verloren leek te zijn. Hoe zit het dit jaar? In deze round-up verzamelen we de beste nieuwtjes van de beursvloer voor je.

Dit jaar was de 100ste editie van de IFA-beurs en dus waren de verwachtingen hooggespannen, maar eigenlijk tegen beter weten in. Al jaren neemt het aantal fabrikanten dat aanwezig is en echt uitpakt tijdens deze beurs af en zien we nauwelijks meer grote aankondigingen. Het is vooral een beurs geworden voor bezoekers die willen zien wat er vandaag de dag, of over een paar maanden, in de winkels ligt. De echte innovaties, zeker op het gebied van audio en video, blijven achterwege. Een blik in de toekomst krijgen we niet veel meer, en dat is toch bijzonder jammer.

Het sleutelwoord van de 2024-editie van de IFA is AI. Van smartphones tot televisies en van smarthome-apparatuur tot apparaten waar je het nooit van verwacht. Iedereen buitelt over elkaar heen om kunstmatige intelligentie aan te prijzen. In sommige gevallen vragen we ons echt af wat het nut precies is bij de toevoeging van kunstmatige intelligentie bij een apparaat, maar het is nu eenmaal helemaal hip.

Het gebied waar dan nog het meeste gebeurt is het slimme huis. In deze markt zien we nog veel ontwikkelingen maar ook heel veel partijen die met hetzelfde op de markt komen. Zo kwamen we op de IFA wel 30 verschillende robotstofzuigers tegen die allemaal hetzelfde doen. Het wordt alsmaar lastiger voor partijen om zich hierin te onderscheiden, en dan is Matter toch wel het toverwoord. Maar opvallend genoeg kwamen we Matter niet heel veel tegen. Een aantal grote partijen ondersteunt de standaard, maar het is voor het merendeel van de (kleine) fabrikanten blijkbaar nog geen must om hun producten compatibel te maken met de standaard.