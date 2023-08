Tado Smart Charging: slimme laadoplossing voor elektrische auto’s

Tado introduceert Smart Charging voor elektrische voertuigen aan het thuislaadstation. Tado Smart Charging is een app en maakt gebruik van de volatiele prijzen op de elektriciteitsbeurs en plant het thuisladen automatisch in op tijden dat de energieprijzen laag zijn. De app werkt met elektrische auto’s van de meeste automerken, zoals Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda, Seat en Land Rover. Bij sommige merken, zoals Mercedes, Peugeot en Kia moet je ook een slimme wallbox installeren en aansluiten. Denk hierbij aan de slimme laadstations van Zaptec, Wallbox of Easee.

Kies gewoon het automerk in de app en je kunt verbinden via het gebruikersaccount van je auto. Vervolgens stel je je laadvoorkeuren in, zoals het tijdstip waarop de auto klaar moet zijn om te vertrekken. Een algoritme plant vervolgens automatisch het laadproces in en – in combinatie met dynamische uurtarieven voor elektriciteit – gebruikt energie op het moment dat het het meest milieuvriendelijk en het goedkoopst is, op basis van de elektriciteitsprijzen van de komende 24 uur. Pas dan begint het laadproces, dat meestal 45 minuten duurt, ongeacht wanneer het voertuig op het laadstation is aangesloten. Zo kunnen de duurste uren worden vermeden en kan jaarlijks gemiddeld 30 procent van de oplaadkosten worden bespaard. Volgens Tado kan dit een gemiddeld huishouden ongeveer 300 euro op jaarbasis besparen.

Voertuigeigenaren kunnen echter ook afzien van een deel van de besparingen en een minimale laadhoeveelheid in het laadplan vastleggen waarmee geen rekening wordt gehouden bij het optimaliseren van het laden. De batterij kan bijvoorbeeld altijd voor een kwart opgeladen zijn, ongeacht de prijs. Je bent hier dus zelf flexibel in met Tado Smart Charging.

Beschikbaarheid

De Tado Smart Charging-app is nu gratis beschikbaar in de App Store voor iOS en Google Play Store voor Android-toestellen. Eerder lanceerde Tado ook al de nieuwe warmtepompcontroller.