Aqara komt met Matter-plafondlamp met notificatie-indicator

De Aqara Ceiling Light T1M is een vrij grote plafondlamp met een diameter van 50 centimeter. De lamp kan zowel 16 miljoen kleuren als wit licht weergeven en heeft tevens een onafhankelijke RGB-ring aan de buitenkant. Deze ring kun je gebruiken voor een gradient lichteffect met in elkaar overlopende kleuren, maar je kunt deze ring ook gebruiken als status indicator voor andere smarthome-producten. De exacte functie kun je zelf programmeren binnen de app. Registreert een sensor dat er ergens een deur open is? Of is er door een sensor een waterlek gedetecteerd? De ring om de Aqara Ceiling Light T1M kan je dat laten weten. De lamp heeft ook Matter-over-bridge compatibiliteit. Verdere informatie over deze plafondlamp moet op een later tijdstip bekendgemaakt worden.

Aqara Camera E1

Naast de plafondlamp heeft Aqara nog meer producten laten zien. Zo is daar de nieuwe Camera E1, een 2K indoor beveiligingscamera met ondersteuning voor Wi-Fi 6 en bluetooth 5.2. Het is een pan/tilt-camera met ondersteuning voor Apple Home, Amazon Alexa en Google Home en maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om personen te detecteren en te volgen. Opslag kan via een micro-sd-kaart, in de cloud of via een NAS. De Aqara Camera E1 wordt later dit jaar wereldwijd uitgebracht.

Sneak previews kregen we verder van nieuwe vaste en slimme stopcontacten die je dus echt in de muur moet plaatsen en ondersteuning biedt voor de nieuwe smarthomestandaard Matter. Ook komt er een slim slot met Matter-ondersteuning, de Aqara Smart Lock U200. Deze werkt gewoon met je bestaande deurslot en plaats je daar als het ware overheen. Dit product wordt waarschijnlijk via Kickstarter gelanceerd later dit jaar, zo weet website The Verge.

Prijzen en beschikbaarheid

Prijzen zijn nog niet bekend. Binnenkort maakt Aqara meer bekend over de nieuwe producten. Of ze allemaal richting de Benelux komen is nog onduidelijk. De Aqara Camera E1 komt in ieder geval wel naar ons land toe.