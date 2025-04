Homey Energy nu voor iedereen beschikbaar

Het nieuwe Energy-tabblad in de Homey-app biedt een overzichtelijk dashboard waar je al je energiegegevens kunt bekijken. In handige grafieken zie je precies hoeveel energie je verbruikt, wanneer je het meeste verbruikt en welke apparaten de grootste energievreters zijn. Daarnaast ondersteunt het tabblad ook data van andere populaire energiemonitoren, zoals de Tibber Pulse en de Homewizard P1.

Met de combinatie van de Energy Dongle en het Energy-tabblad kun je slimme automatiseringen opzetten om energie te besparen. Stel je bijvoorbeeld voor dat je verlichting automatisch uitschakelt wanneer je een kamer verlaat of dat je verwarming lager zet als je van huis bent. Athom geeft aan dat zonnepanelen en autoladers direct te integreren zijn in het Energy-tabblad, mits er een Homey-app voor beschikbaar is.

Athom Homey heeft grote plannen voor de toekomst van energiebeheer in huis. Zo wordt er gewerkt aan ondersteuning voor dynamische energietarieven, waardoor je nog meer kunt besparen door je energieverbruik af te stemmen op de goedkoopste momenten. Daarnaast wil Homey de integratie met andere slimme apparaten en diensten verder uitbreiden, zodat je een nog completer overzicht krijgt van je energiehuishouding.

Homey Energy Dongle

De Energy Dongle is een klein, betaalbaar (39 euro) apparaatje dat je eenvoudig aansluit op je slimme meter. Via de P1-standaard, die veel gebruikt wordt in Europese slimme meters, haalt de dongle real-time data over je energieverbruik op. Deze gegevens worden vervolgens naar je Homey-hub gestuurd, waar je ze kunt visualiseren en analyseren.