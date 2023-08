Fairphone 5 krijgt tot maar liefst tien jaar softwareondersteuning

Veel smartphonefabrikanten hebben het updatebeleid nog altijd niet op orde. Apple en Samsung doen het goed met vijf jaar ondersteuning (soms zelfs wat langer), maar er zijn ook nog altijd fabrikanten die na twee of drie jaar het bijltje er al bij neerleggen. Toch zonde als de smartphone zelf nog helemaal goed is, maar je vanwege het gebrek aan updates niet meer veilig kunt surfen of internetbankieren. Die smartphone kan zo weer door naar de rest van al het elektronisch afval. Dat zal je bij de duurzame Fairphone 5 niet gebeuren. Ook dit toestel is wederom eerlijk gemaakt en heeft een lange levensduur met modulariteit en repareerbaarheid plus de belofte van acht jaar softwareondersteuning, terwijl het bedrijf zelfs mikt op tien jaar softwareondersteuning.

De Fairphone 5 beschikt over een oled-scherm met een resolutie van 2.700 bij 1.224 pixels en 90Hz verversingssnelheid. Aan boord vinden we de Qualcomm QCM6490 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden tot 2TB met een sd-kaartje. Het toestel draait op een schone versie van Android 13 en komt zonder bloatware. Het toestel heeft een driedubbel 50 megapixel camerasysteem met Sony-beeldsensoren en je kunt filmen tot 4K met 30fps. De batterij heeft een capaciteit van 4.200 mAh en kun je met 30W opladen. De batterij is voor 50 procent opgeladen binnen twintig minuten.

Duurzaam, repareerbaar en modulair

Je kunt de Fairphone 5 zelf gemakkelijk repareren. Het bedrijf heeft diverse reserveonderdelen beschikbaar die je zo kunt vervangen. Denk aan de batterij, het display, de speakers, maar ook aan de usb-poort, SIM-poort, de hoofdcamera of de groothoeklens. Samen met de lange ondersteuning kun je dus tot tien jaar veilig op deze smartphone blijven werken. Het toestel is duurzaam gemaakt door zoveel mogelijk gerecycled materiaal te gebruiken, klimaatbewust en met een eerlijke prijs aan de mensen die het toestel gemaakt hebben.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Fairphone 5 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 699 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren matzwart, hemelsblauw en transparant. Kijk voor meer informatie op de website van Fairphone.