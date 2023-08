De Home Connectivity Alliance (HCA) bestaat uit vijftien verschillende merken, waaronder Samsung, LG, Haier, AEG. De HCA heeft bekendgemaakt dat het met Interface Specification 1.0 komt. Wat is dat nu precies? Het maakt cloud-to-cloud interoperabiliteit mogelijk. Producten kunnen straks zonder beperkingen onderling met elkaar samenwerken binnen één app. Zo kun je dus straks je vaatwasser van Samsung en je wasmachine van LG bedienen vanuit één en dezelfde app. Eigenlijk vergelijkbaar met de nieuwe smarthomestandaard Matter, maar dan echt voor huishoudelijke apparaten.

Je kunt daarnaast kiezen welke app. Het is niet zo dat de HCA komt met een bepaalde app, maar je kunt bijvoorbeeld SmartThings van Samsung gebruiken, LG ThinQ of Vestel Veezy. Fabrikanten moeten de HCA-integratie met Interface Specification 1.0 toevoegen aan de eigen apps, waarna ze kunnen samenwerken met huishoudelijke apparaten, witgoed, verwarming, airconditioners en ventilatiesystemen van de andere merken.

We moeten er echter nog wel even op wachten. In een persbericht van Samsung zegt de Zuid-Koreaanse fabrikant dat de HCA-integratie als eerste naar de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Turkije komt in het vierde kwartaal van 2023. Andere landen volgen in 2024. Ook LG komt met een persbericht over de HCA-integratie.

Advertentie

Andere productgroepen volgen

In eerste instantie gaat het om producten als wasmachines, drogers, vaatwassers, HVAC (verwarming, ventilatie, airconditioning) en televisies. Later zullen ook andere producten worden toegevoegd. In 2024 wil de HCA de Interface Specification 2.0 gaan lanceren, waarna ook laadstations voor elektrische auto’s en diverse andere productgroepen zullen worden toegevoegd. Ook komen er dan energiemanagementfuncties.