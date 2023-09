Samsung kondigt Samsung Food met artificial intelligence aan

Het is een voedselplatform dat zich aanpast aan de behoeften en levensstijlen van zijn gebruikers. Hiervoor maakt Samsung Food gebruik van de uitgebreide database van Whisk, een slim voedselplatform dat in 2019 werd overgenomen door Samsung Next. Dit platform maakt gebruik van geavanceerde technologie genaamd Food AI, die maaltijden suggereert op basis van gebruikersvoorkeuren en voedselseizoenen. De brede reeks functionaliteiten van Samsung Food ondersteunt gebruikers bij elke stap in het proces van maaltijdplanning en koken op vier belangrijke gebieden: het ontdekken en personaliseren van recepten, op maat gemaakte maaltijdplanning, verbonden koken en social sharing.

Om recepten te ontdekken, kunnen gebruikers recepten op elk moment en vanaf elke locatie opslaan in hun persoonlijke digitale receptenbox. Samsung Food analyseert en organiseert recepten om boodschappenlijsten samen te stellen op basis van de ingrediënten. Gebruikers kunnen niet alleen via hun mobiele apparaten toegang krijgen tot de Samsung Food-dienst, maar ook via hun Bespoke Family Hub-koelkasten. Samsung Food kan worden geopend vanaf het Family Hub-touchscreen en biedt receptaanbevelingen op basis van een lijst van beschikbare voedingsmiddelen die wordt beheerd door de gebruiker.

Samsung Food heeft ook een Personalize Recipe-functionaliteit, waarmee Food AI een opgeslagen recept direct kan aanpassen zodat het beter aansluit bij de dieetwensen van gebruikers. Gebruikers kunnen een recept bijvoorbeeld omzetten naar een veganistische of vegetarische versie, of andere wijzigingen aanbrengen. Zo kunnen zij een recept creëren met een meer evenwichtige voedingswaarde of een recept dat ingrediënten bevat die op voorraad zijn. Gebruikers kunnen zelfs fusion-recepten creëren, zoals Koreaanse versies van Italiaanse gerechten, en de kooktijd of het vaardigheidsniveau van recepten aanpassen.

Om persoonlijke maaltijdplannen voor gebruikers te maken, creëert de app AI-gebaseerde aanbevelingen op basis van gebruikersdata, voedingsvoorkeuren en favoriete keukens. Deze aanbevelingen kunnen gebruikers vervolgens aan hun maaltijdplanning toevoegen. Voedingsspecificaties van ingrediënten zijn op ieder moment beschikbaar en gebruikers kunnen artikelen toevoegen aan hun Samsung Food-boodschappenlijstje om dit vervolgens direct naar de online-checkout van een supermarkt te sturen.

Met connected cooking en de uitgebreide connectiviteit van Samsung Food kunnen gebruikers timers instellen, ovens voorverwarmen en de kookinstellingen van recepten rechtstreeks naar hun keukenapparatuur sturen vanaf hun mobiele apparaat. Samsung is van plan om voor het einde van dit jaar een groot aantal apparaten (waaronder de Bespoke-inductiereeksen en de Bespoke-magnetrons) aan te sluiten op Samsung Food, te beginnen met de Bespoke Oven.

Later dit jaar zal Samsung Health worden toegevoegd aan Samsung Food. Zo kunnen gebruikers aanbevelingen krijgen voor hun dieet. De naadloze synchronisatie van informatie als BMI, lichaamssamenstelling en calorie-inname kan gebruikers helpen bij het behalen van hun gezondheidsdoelen en het volgen van een uitgebalanceerd dieet.

Met Vision AI-technologie, dat in 2024 toegevoegd zal worden, kan Samsung Food voedingsproducten en maaltijden herkennen die door de camera zijn gefotografeerd en er allerlei details over verstrekken, zoals de voedingsinformatie. Door voedingsproducten te analyseren, kan de app de beste recepten aanbevelen om ze in te gebruiken, deze recepten opslaan in de verzameling van de gebruiker en de benodigde ingrediënten toevoegen aan een boodschappenlijstje, allemaal met een paar tikken.