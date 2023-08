Philips Hue komt met Secure: slimme camera’s en contactsensoren

De Philips Hue Secure-camera’s zijn verkrijgbaar in een zwarte of witte versie, met of zonder kabel. Het installeren van de bekabelde camera gaat alsvolgt: bevestig de basisplaat tegen de muur of aan het plafond en maak de camera met de magneet vast aan de plaat. De camera kan ook worden gebruikt met een voet, waardoor je hem overal in huis kan plaatsen. Heb je liever helemaal geen kabels, kies dan voor de draadloze versie met batterij of het tafelmodel. Beide camera’s zijn waterproof en kunnen ook buiten worden geïnstalleerd met de camerasteun met grondspies. Ze kunnen zelfs worden aangesloten op het bestaande laagspanningssysteem voor buiten van Philips Hue.

De Philips Hue Secure verstraler met camera is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik. Hiermee kun je de achtertuin, patio of oprit in de gaten houden en – wanneer je een lichtalarm activeert vanuit de Philips Hue app – verlicht de schijnwerper onmiddellijk een groot gebied in elke gewenste kleur, zoals helderwit of zelfs rood. Voor alle Philips Hue Secure-camera’s zijn een laagspanningskabel voor buiten en een anti-diefstalkabel verkrijgbaar.