De best gelezen artikelen, reviews en tips van 2022 (smarthome)

Smarthome is in 2022 wederom flink gegroeid. In 2021 vonden we smarthome-apparatuur terug bij 52 procent van de Nederlandse huishoudens. In 2022 was dit verder gestegen naar 57 procent. Jaar na jaar zien we een stijging en wordt smarthome steeds meer mainstream, zo blijkt uit de zesde editie van de Smart Home Monitor dat is uitgevoerd door Multiscope.

Producten als slimme verlichting en slimme beveiligingsapparaten zijn nog altijd erg populair, maar het afgelopen jaar zijn daar ook de huishoudelijke apparaten bijgekomen. Met name robotstofzuigers, slimme wasmachines en slimme vaatwassers hebben voor een grote groei gezorgd in 2022.

Ook op onze website zien we de toename in populariteit. Nieuws, achtergrondartikelen en reviews over smarthome-producten worden erg goed gelezen. Tegen het einde van het jaar is het altijd een leuk moment om te kijken naar de best gelezen nieuwsberichten, achtergrondartikelen en reviews op het gebied van smarthome van 2022.