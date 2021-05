Philips Hue en WiZ worden compatibel met de nieuwe standaard Matter

Eerder kon je al lezen over Project Chip, de nieuwe smarthome-standaard waar grootmachten als Apple, Google, Amazon en de ZigBee Alliance voor samenwerken. Project Chip is gebaseerd op drie draadloze technologieën, namelijk Thread, Bluetooth LE en WiFi, waar met name Thread een belangrijk protocol is en zorgt voor de interne communicatie tussen verbonden apparaten. Het zorgt voor een mesh-netwerk van alle verbonden apparaten. En dat zonder een hub. Krijgen we later dit jaar dan eindelijk één grote universele smarthome-standaard zonder dat je rekening hoeft te houden met onderlinge compatibiliteit?

Gisteren werd duidelijk dat Project Chip een nieuwe naam heeft gekregen. Voortaan heet Project Chip namelijk ‘Matter’. Het leuke aan Matter is dat oudere smarthome-producten in veel gevallen ook middels een firmware-update ondersteuning kunnen krijgen voor Matter. Via een firmware-update kan Thread actief worden, mits de producten het 802.15.4-protocol (de basis van ZigBee) ondersteunen.

Alle Philips Hue- en WiZ-producten krijgen ondersteuning voor Matter

Signify heeft vandaag aangekondigd dat het alle bestaande en nieuwe Philips Hue slimme lampen en accessoires, net als alle WiZ-producten en accessoires compatibel zal maken met Matter. Volgens Signify profiteren Philips Hue-gebruikers hierdoor van een grotere interoperabiliteit waardoor het organiseren van een innovatieve slimme woning eenvoudiger zal zijn dan ooit tevoren. Signify laat daarnaast weten dat er in september nieuwe producten van WiZ zullen verschijnen die tevens Matter-upgradebare zullen zijn.