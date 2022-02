Review: Foscam VD1 – videodeurbel met een gebruiksaanwijzing

Foscam VD1 in gebruik

Wat direct opvalt aan de Foscam VD1 is hoe razendsnel de app wordt geopend en je direct naar de livestream gebracht wordt als je een notificatie hebt ontvangen. Het probleem is alleen die notificatie krijgen, want dat ging helaas nog wel eens fout. En niet alleen die notificatie, maar het drukken op de videodeurbel geeft soms geen enkele reactie. Dat probleem hebben we niet eerder gehad, maar ook het plaatsen van de VD1 naast de router gaf geen oplossing. Dit model ondersteunt dual-band wifi, dus we wisselen even van 2.4GHz naar 5GHz. Ook dit bleek niet de oplossing voor de verbindingsproblemen. Bedraad aansluiten dan maar? Dat kan gelukkig. We pakken een netwerkkabel en sluiten de videodeurbel direct aan op de router middels de usb-c-kabel. En vanaf toen werkte het prima. De afgelopen jaren zijn er via wifi vele videodeurbellen aangesloten op mijn Netgear Nighthawk AX8, maar de Foscam is het eerste model wat blijkbaar niet goed werkt op mijn eigen netwerk. Waarom is me een raadsel, want het zou gewoon moeten werken. Een zoektocht online leerde dat ik niet de enige persoon ben met wifi-problemen in combinatie met dit model.

Hoe dan ook, eenmaal bedraad werkt het prima. Dit kan ook via de voordeur en je moet de usb-c-kabel dan ook laten zitten. Wellicht moet je wel een iets groter gat maken voor de kabels. Je kunt de Foscam VD1 via die manier ook prima van voeding voorzien. Je hebt alleen wel een grotere bracket (achterwandje) nodig om het passend te maken. Gelukkig worden die keurig meegeleverd. Het nadeel is dan weer dat het niet aangesloten is op je bestaande gong. Foscam komt zelf nog met een eigen gong voor gebruik bij de Foscam VD1, maar die is op dit moment nog niet beschikbaar. Het is allemaal niet ideaal op deze manier, maar we kunnen de werking van de videodeurbel wel goed testen.

Na deze opstartproblemen bleek de Foscam VD1 een prima videodeurbel. De 2k-resolutie geeft een uitstekende beeldkwaliteit en de kijkhoek is wat groter dan bij vele andere modellen. Je krijgt dus echt goed zicht op de voordeur. Ook bij tegenlicht hebben we eigenlijk niets te klagen en blijft het contrast goed. Beelden in de nacht zijn ook helder en de geclaimde afstand van de ‘Infrared Night Vision’ tot vijf meter blijkt redelijk accuraat. Qua beeldkwaliteit behoort dit model tot één van de betere videodeurbellen met een goed contrast, ook bij tegenlicht. Het geluid is een tandje minder, maar duidelijk genoeg om je bezoeker goed te kunnen verstaan. Vice versa geldt dit ook. De bewegingsdetectie is instelbaar, alhoewel je keuzevrijheid hierin beperkt is. Je kunt geen afstand selecteren, maar kiest voor een lage, midden of hoge gevoeligheid. Feitelijk komt dit neer op detectie vanaf twee meter, vier meter en zes meter bleek uit onze bewegingsdetectietest. En dat is prima in orde.

De bewegingsdetectie wordt overigens ook weergegeven op de videodeurbel zelf. De drukknop met het belletje gaat namelijk rood knipperen op het moment dat er iemand gedetecteerd wordt. We hebben het dan niet over een klein lampje, want het is echt vol aanwezig. Helaas is dit niet uit te zetten, waardoor je bezoekers altijd begroet worden met een rood knipperend lampje. Erg gastvrij is het allemaal niet op deze manier. Wel handig als je wat meer op jezelf bent.