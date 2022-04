Review: Gardena Sileno City robotmaaier

Wat is de Gardena Sileno City?

Gardena heeft een zeer uitgebreid assortiment met robotmaaiers, waarbinnen je verschillende keuzes hebt. Zo kun je gaan voor de Sileno Minimo, de Sileno City en de Sileno Life. Naast wat kleine verschillen zitten de belangrijkste verschillen in het te maaien gebied en de connectiviteit. De Minimo is vooral voor de kleinere tuin en werkt alleen met bluetooth, terwijl de City en Life voor de grotere tuinen geschikt zijn. Bij de City- en Life-modellen heb je de keuze uit een bluetooth-variant en een Smart-variant. De bluetooth-variant is alleen te bedienen wanneer gekoppeld met bluetooth, in een straal van 10 meter. De mogelijkheden van deze app zijn ook wat beperkt. In deze review kijken we dan ook naar de Smart-versie, die volledig uitgerust is en in de Gardena-app samengevoegd kan worden met andere slimme Gardena-producten.

Wij hebben een gazon van zo’n 200 vierkante meter en dus is op papier de kleinste City-variant voldoende, maar het is aan te raden om toch voor een ‘zwaardere’ variant te kiezen omdat Gardena de beperkingen vooral doorvoert in de maaitijd. Zo mag de kleinste versie maar 3,5 uur per dag maaien en als het gras hard groeit kan dat soms wat krap zijn. De City 500 (die wij testen) kan tot 7 uur maaien en dus zit je altijd goed.

De Sileno City is dus een slimme robotmaaier die zelfstandig jouw gazon bij kan houden. Echter is het wel goed om te weten dat hier altijd nog een perimeterdraad voor nodig is. Dit is een grensdraad die je tegen de randen (en rondom objecten) van je gazon legt. Deze draad ligt in het gras en valt na verloop van tijd niet meer op, maar de robotmaaier heeft deze nodig om exact te weten waar gemaaid kan worden en waar niet. Ook wordt er een geleidingsdraad gelegd waarmee de robot terug naar het laadstation kan komen. Wat betreft de features zijn de Sileno City-modellen goed uitgerust. Kort opgesomd;

Bestand tegen regen en wind

Kan op hellingen tot 35 procent rijden

Mogelijkheid om schema’s aan te maken

Schema’s houden rekening met groei van het gras (Sensor Control), zonsopgang en -ondergang, en vorst

Inclusief laadstation en grensdraad

Maximaal 57dB geluidsniveau

Zes mesjes meegeleverd (3 op de maaischijf)

Maaihoogte handmatig instelbaar

Bediening via de app of het display op de maaier

Beveiliging: alleen pincode

De prijzen verschillen per model, maar houd rekening met een prijs van ongeveer 1.000 euro. Voor dit bedrag krijg je er ook een Gardena Hub bij, die in verbinding staat met het internet. Daarbij moet gezegd worden dat Gardena dit jaar de nieuwe LONA-functie uitrolt waarmee de huidige generatie robotmaaiers toegang krijgen tot een virtuele kaart in de app. Hiermee kun je zones uitsluiten, benadrukken en de maaier controleren. Helaas wilde Gardena ons geen robotmaaier uitlenen waarmee we deze functies kunnen testen. Ze blijken hier nog weinig vertrouwen in te hebben.