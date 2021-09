Samsung Bespoke AirDresser: luxe en slimme stoomkast

De Bespoke AirDresser verfrist en reinigt kleding in snel tempo en is geschikt voor delicate stoffen zoals suède, leer en wol. Ook accessoires zoals hoeden en sjaaltjes kunnen in de stoomkast gehangen worden. Afhankelijk van de stof en het benodigde programma varieert de stoombeurt van 20 minuten tot 2 uur.

Om kleding fris te houden, gebruikt de Bespoke AirDresser JetSteam. Door hoge temperaturen tot diep in de stof te laten doordringen, verwijdert de JetSteam 99,9% van de meest voorkomende bacteriën en virussen en wordt 100% van de huisstofmijt gedood. Daarnaast gebruikt de Bespoke AirDresser een geurfilter dat 99% van de gassen verwijdert die vieze geurtjes veroorzaken. Ook die van zweet, tabak en eten. Het keramische filter breekt geur veroorzakende deeltjes af en voorkomt op die manier dat de geurtjes zich in het apparaat ophopen. En met de functie Wrinkle Care wordt een combinatie van lucht en stroom gebruikt om alle kleding glad te strijken.

De Bespoke AirDresser is onderdeel van het Samsung-ecosysteem en te bedienen via SmartThings op je smartphone. Zo geeft de app aan welke programma’s het meest geschikt zijn en laat het je weten wanneer het programma afgelopen is.

Het apparaat lijkt op een moderne garderobekast met een glanzende deur. De stoomkast is beschikbaar in 1 maat (18 inch) met handige afmetingen, waardoor deze in verschillende ruimtes en kastenwanden te plaatsen is. De deur is gemaakt van wit glas. De stoomkast houdt zichzelf schoon met de Self Clean-technologie door een combinatie van warmte, lucht en stoom en heeft geen agressieve of dure reinigingsmiddelen nodig.

De Samsung Bespoke AirDresser is verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 1.649 euro.