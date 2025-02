Vicoustic Event – It’s All About Acoustics!

Omdat er zo ontzettend veel te halen is op dit punt, is het eigenlijk zonde dat er vaak zo weinig mee wordt gedaan. Mafico wil hier in samenwerking met Vicoustic verandering in brengen en een event organiseren voor zowel consument als dealer dat de handvatten biedt om iedere luisterruimte perfect klinkend te krijgen, zodat je nog beter in staat bent te horen waar jouw set toe in staat is!

Als speciale gast zal David Pereira – Sales Agent/Account Manager bij Vicoustic jou alles vertellen over het bedrijf, de producten en zijn inzichten en kennis over akoestiek delen. Bekijk zijn uitnodiging voor dit event hieronder!

Als het bovenstaande je als muziek in de oren klinkt, nodigen wij jou uit om op 24 maart alles te leren over akoestiek, een fijne lunch te nuttigen en een concrete, tastbare workshop bij te wonen die jou laat zien en horen wat Vicoustic kan betekenen voor jou! We sluiten de dag af met een gezellige borrel die je de gelegenheid geeft om je vragen te stellen aan de Mafico en Vicoustic akoestiekexperts en te netwerken.

Je vindt meer informatie over dit event op de website van Mafico. Je kunt je ook direct inschrijven via deze link.

Datum: Maandag 24 maart

Tijd: 10:00 – 17:00 uur

Locatie: “Down Under“, Ravensewetering 1, 3439 ZZ Nieuwegein

Over Vicoustic

Vicoustic is een van de wereldleiders als het gaat om het leveren van producten om de akoestiek in iedere denkbare ruimte te verbeteren. Hierbij worden high-tech oplossingen gecombineerd met duurzame productie en gebruik van geryclede materialen zoals PET-flessen.

Binnen Vicoustic is een enorme kennis aanwezig over akoestiek en is er voor iedere plek of toepassing in je ruimte wel een passend product.

Kijk hieronder een video van Hifi influencer en Vicoustic endorser Darko Audio over zijn ervaring met de akoestiekproducten van Vicoustic.