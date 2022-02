Review: Violet SmartSwitch Lite – smarthome control panel

Plaatsing en montage

De Violet SmartSwitch Lite is gemaakt om ingebouwd te worden in de muur. Dat zie je ook aan de achterzijde, waar zich de bult bevindt die in de inbouwdoos moet verdwijnen. In de inbouwdoos heb je een 220v- of een 12-30v dc-aansluiting nodig. De draden zijn vervolgens direct op het display aan te sluiten. Let wel; een neutrale (blauwe) draad is vereist, maar op de website van Violet staat duidelijk uitgelegd hoe je het display in nagenoeg elke situatie kunt aansluiten.

Voordat je de plek bepaalt waar de Violet SmartSwitch Lite moet komen is het belangrijk om te weten dat het display communiceert via WiFi. Je moet dus voldoende bereik hebben op de betreffende plek. Test dit eerst, bijvoorbeeld door het scherm even met een losse stekker te koppelen en uit te proberen. Eenmaal de juiste plek gevonden kun je de sceneschakelaar inbouwen. Wat betreft dat inbouwen is er nog wel een puntje; wanneer je meerdere schakelaars (inbouwdozen) naast elkaar hebt is het lastig het scherm in te bouwen. Het montageframe is iets breder dan de standaard (86 x 86mm) en daardoor valt het scherm over een aangrenzende schakelaar of een aangrenzend stopcontact. Daarbij is de kans groot dat alle schakelaars en stopcontacten in hetzelfde afdekraam zitten, wat installatie nog wat lastiger maakt. Met wat creativiteit is het wellicht op te lossen en kun je het display op het afdekraam monteren, maar dat vergt wat aanpassingen, passen en meten. De Violet SmartSwitch Lite is dan ook vooral bedoeld voor plekken waar één schakelaar op de muur geplaatst is en je dus alle ruimte hebt om het display te plaatsen. Tot slot is het belangrijk om te weten dat schakelaars in veel gevallen op zo’n 110-120cm boven de vloer geplaatst worden. Dat is dus geen ideale plek voor een display, waar je goed moet kijken wat je aanklikt. Of het storend is bespreken we verderop in de review, maar het is zeker een puntje om vooraf rekening mee te houden.