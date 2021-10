Review: HomeWizard Wi-Fi P1 meter – Inzicht in stroom- en gasverbruik

Chromecast voor aan je slimme meter

De HomeWizard Wi-Fi P1 meter ziet eruit als een Chromecast. Het is een kleine dongle met een ouderwets telefoonstekkertje eraan. Deze sluit je aan op de P1-poort van je slimme meter. Alle slimme meters beschikken over een P1-poort, maar soms moet je wellicht even zoeken waar die precies verstopt zit. Een slimme meter met SMR 5.0 of hoger geeft genoeg stroom aan de Wi-Fi P1 meter. Onze slimme meter beschikt echter over SMR 4.0 en dan heb je een micro-usb-adapter nodig die je in het stopcontact moet steken. De SMR-versie kun je gewoon aflezen op de behuizing van je slimme meter.

Installeren is een fluitje van een cent. Download de Energy-app (iOS en Android), voeg de HomeWizard Wi-Fi P1 meter toe, druk op de ronde knop op de meter, verbind met wifi (alleen 2.4 Ghz), volg de stappen en binnen een minuut is de P1-meter van HomeWizard toegevoegd. Vervolgens krijg je inzicht in je stroom- en gasverbruik via de Energy-app. De P1-meter geeft inzicht in stroomafname en terug levering en gas bij normaal en daltarief. Via handige grafieken kan je vergelijken met voorgaande dagen, weken of maanden. Qua stroom heb je ook live inzicht in wat je op dit moment verbruikt. Zo schakel je gemakkelijk een apparaat aan of uit en wordt dit verbruik direct inzichtelijk gemaakt. Zo schrokken wij hier nogal van zes spotjes in de keuken waar het verbruik vele malen hoger van was dan wat wij dachten. Voor gas heb je geen live-weergave, maar moet je een half uurtje geduld hebben voordat dit inzichtelijk wordt gemaakt. Uiteindelijk kun je dus goed zien wie er te lang onder de douche heeft gestaan. Je kunt meerdere familieleden toevoegen in de app, dus het hele gezin kan meekijken naar het verbruik.

Pak je energierekening er even bij en vul je huidige tarieven in. Zo krijg je ook direct te zien wat het je allemaal gaat kosten. En met de stijgende energieprijzen is dat altijd handig meegenomen. Zo kan je direct kijken wat de grootverbruikers in huis zijn. Wellicht vind je nog mogelijkheden om te besparen. Dat is natuurlijk het grootste doel van een dergelijk apparaatje. Inzicht krijgen in je verbruik en vervolgens verschillende apparaten, lampen of zelfs hele kamers of verdiepingen in- of uitschakelen om te kijken waar de grootverbruikers zich bevinden.

Beschik je over zonnepanelen? De P1-meter laat zien wat je van het net verbruikt, hoeveel je terug levert aan het net en het netto verbruik van de woning. Voor het werkelijke thuisgebruik kan je de P1-meter combineren met de Wi-Fi kWh-meter van HomeWizard voor bij je zonnepanelen.