Review: Eufy Video Doorbell Dual – twee camera’s voor de prijs van één

Installatie en de app

De Eufy Video Doorbell Dual komt wederom in de bekende blauw/witte-verpakking en eenmaal geopend heb je direct zicht op de nieuwe videodeurbel en de HomeBase 2. Op het eerste gezicht ziet de nieuwe videodeurbel er niet heel anders uit in vergelijking met het vorige model. Nog steeds is het een zwarte rechthoek, maar de uiteindes staan nu wat schuiner en zijn iets ronder. Bovenaan is het gewoon een designkeuze, maar onderaan vinden we daar de tweede pakketcamera. Deze uiteindes zorgen er wel voor dat de videodeurbel nog groter is dan de voorganger. En dat was al een behoorlijk groot model. Je hebt dus echt een grote videodeurbel bij je voordeur hangen.

Qua installatie is het zaak om eerst de HomeBase 2 te installeren via de Eufy Security-app. Heb je al een HomeBase 2? Dan kan je deze stap overslaan, de nieuwe HomeBase 2 aan de kant gooien (of op Marktplaats verkopen) en de Eufy Video Doorbell Dual op je bestaande HomeBase 2 installeren. Let wel op dat je vooraf even de nieuwste firmware op je HomeBase 2 installeert. Helaas is de nieuwe videodeurbel op dit moment nog niet los te koop en krijg je altijd een HomeBase 2 erbij. Perfect voor nieuwkomers, niet handig voor mensen die al meerdere Eufy-producten in huis hebben. Hopelijk lanceert Eufy binnenkort dan ook een losse videodeurbel zonder Homebase.

De app loodst je verder door het hele installatieproces en hiermee heeft fabrikant Eufy wel echt stappen gezet. Of je nu kiest voor de batterij of de bedrade installatie, het kan eigenlijk niet misgaan. Wij hebben gekozen voor de batterij. Eenmaal geïnstalleerd krijg je de vraag op welke manier het beeld van de tweede camera getoond moet worden. Wil je beide livebeelden onder elkaar? Of moet de pakketcamera ‘picture-in-picture’ getoond worden in een hoek van het beeld van de normale 2k-camera? Wij kozen voor de laatste mogelijkheid. Let op dat er geen ondersteuning is voor dual-band wifi. Je kunt de Eufy Video Doorbell Dual enkel via 2.4 GHz toevoegen.

De Eufy-app heeft onlangs een flinke update gekregen. Waar het voorheen al een prettige en overzichtelijke app was, daar is het dat nu nog steeds. Ondanks enkele vertaalfouten heb je vanaf het thuisscherm direct zicht op je videodeurbel en kun je direct de liveweergave starten. Druk op de drie puntjes en je kunt bij de instellingen. En deze camera blijkt veel meer functies te bieden dan de voorganger, want je hebt veel meer mogelijkheden en opties om alles naar wens af te stellen.