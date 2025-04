Eufy Omni E28 robotstofzuiger heeft afneembare dieptereiniger

Anker heeft twee nieuwe robotstofzuigers gelanceerd met de Eufy Omni E28 en de Omni E25. Ze beschikken over een zelfreinigende HydroJet-dweilfunctie en een hoge zuigkracht van 20.000 Pascal. Daarnaast beschikt de E28 over een afneembare en draagbare dieptereiniger. Ook dit model beschikt over het FlexiOne-ontwerp, net als de onlangs geteste Eufy E20 3-in-1. In een handomdraai kun je wisselen tussen de beide stofzuigers. De afneembare dieptereiniger is tevens het waterreservoir van het basisstation van de robotstofzuiger. Zo kun je vuil verwijderen van diverse vloertypes, maar ook van de bank of andere moeilijk bereikbare plekken in huis.

De Eufy Omni E25 is identiek aan de Omni E28, behalve dat de aparte dieptereiniger ontbreekt. Het dweilsysteem is dus wel identiek bij beide modellen en beschikt over een hoge drukkracht van 15 Newton. Volgens Anker is dit gelijk aan schrobben met de hand waardoor het ook aangekoekte resten van de vloer kan dweilen. De intrekbare zuigarm op beide modellen kan ook op moeilijk bereikbare hoeken en randen stofzuigen.

Prijs en beschikbaarheid

De eufy Omni E28 is verkrijgbaar vanaf 15 mei voor een adviesprijs van 999 euro en vanaf vandaag al te pre-orderen voor 899 euro (dit aanbod geldt t/m 14 mei). De Eufy Omni E25 is twee weken later verkrijgbaar vanaf 2 juni voor een adviesprijs van 899 euro en vanaf vandaag te pre-orderen voor 799 euro (dit aanbod geldt t/m 1 juni).