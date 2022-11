Action lanceert LSC Smart Connect videodeurbel met accu

De LSC Smart Connect videodeurbel met accu heeft een compleet andere behuizing ten opzichte van het eerste model. Dit model is een echte rechthoek met een kap er overheen, waarschijnlijk om beter bestand te zijn tegen de weersomstandigheden. Veel informatie is er nog niet over bekend, maar waarschijnlijk gaat het om vergelijkbare specificaties als het vorige model. Dat betekent een 1080p-camera, nachtzicht en tweewegcommunicatie. Beelden kun je opslaan op een geheugenkaart. Deze wordt overigens niet meegeleverd.

Dit model werkt dus gewoon op een accu. Je kunt de videodeurbel opladen via de meegeleverde micro-usb-kabel en je hoeft niet meer aan de slag met kabels. De LSC Smart Connect videodeurbel met accu werkt met de LSC Smart Connect-app, maar aangezien het een Tuya-apparaat is kun je ook andere Tuya-apps gebruiken zoals Smart Life. Installatie kan wederom alleen op een 2.4 GHz wifi-netwerk. Action heeft de videodeurbel een anti-sabotage-schroefgat meegegeven, waardoor de videodeurbel niet zo gemakkelijk meegenomen kan worden door indringers.

Leuk is dat er dit keer een chime wordt meegeleverd. Je hoeft dus niet op zoek naar een aparte gong. Deze steek je gewoon in het stopcontact, even verbinding maken en je ontvangt niet alleen meldingen op je smartphone, maar hoort ook via de chime dat je een bezoeker voor de deur hebt staan.

Advertentie

Andere nieuwe LSC Smart Connect-producten

Action heeft naast de nieuwe videodeurbel met accu onlangs ook diverse andere nieuwe slimme apparaten uitgebracht. Zo is daar een Slimme voederbak, die automatisch je huisdieren eten geeft als je er niet bent, een slimme babyfoon met 1080p-camera, een smart convectorkachel en een smart luchtbevochtiger. Je kunt de nieuwe producten hier bekijken.

Prijs en beschikbaarheid

De LSC Smart Connect videodeurbel met accu is voorlopig alleen online verkrijgbaar op de website van Action. In de winkels is dit model, in ieder geval voorlopig, niet verkrijgbaar. De verkoopadviesprijs is 39,95 euro.