Google Home

Google Home is één van de meest populaire platformen in Nederland en België, met name dankzij de Google Assistant spraakassistent. Deze assistent kan vragen beantwoorden maar ook jouw smarthome-producten bedienen. Google Home is het overkoepelende platform met bijbehorende app waar jouw smarthome-producten mee gekoppeld kunnen worden. Er zijn inmiddels heel veel producten die ondersteuning voor Google Home bieden en dus met het platform verbonden kunnen worden, van slimme verlichting en stofzuigers tot luchtreinigers en tuinsproeiers. Het enige waar je op moet letten is dat het product compatibel is met Google (Assistent). Google heeft overigens zelf ook diverse smarthome-apparaten die vanzelfsprekend met dit platform werken, waaronder de Nest Hub, de Nest Mini, de Nest Cam en de Nest Thermostat.

Het koppelen van apparaten aan Google Home vindt negen van de tien keer plaats via de cloud. Dit betekent dat je een slimme lamp of een stofzuiger eerst koppelt aan de app van de betreffende fabrikant en vervolgens de koppeling met Google Home legt. Dit is heel eenvoudig maar heeft als nadeel dat er door de cloudcommunicatie wel eens vertragingen kunnen ontstaan. Ook ben je afhankelijk van fabrikanten die ondersteuning voor Google Home moeten blijven aanbieden.

Eenmaal gekoppeld kunnen de apparaten met spraak (via de Google Assistent) bediend worden maar je kunt ook zelf aan de slag met routines. De routines binnen Google Home zijn nogal beperkt, maar mogelijk voldoende voor jouw eisen. Op dit moment kun je triggers maken op basis van een spraakcommando, de tijd, zonsopgang en -ondergang en de wekker. Met deze triggers is een actie te starten, zoals het afspelen van muziek of het aanzetten van een lamp. Triggers en acties zijn afhankelijk van de gekoppelde producten. Wil je toch meer halen uit het automatiseren? Dan kun je beter verder kijken naar andere platformen, zoals Homey, Fibaro en Home Assistent.