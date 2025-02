Review: BenQ MA270U – 4K monitor voor MacBook Pro en Air

Plaatsing en design

De plaatsing van de BenQ MA270U is een fluitje van een cent. Vanuit de doos is de monitor binnen een paar minuten in elkaar gedraaid (alles hiervoor wordt meegeleverd) en eenmaal op de juiste plek is het een kwestie van de juiste hoogte van het scherm kiezen. Dit doe je simpelweg door het scherm met twee handen vast te pakken en omhoog te trekken of omlaag te duwen. Daarnaast kun je het scherm draaien en in een hoek plaatsen, zodat de kijkervaring geheel naar eigen wens aan te passen is. Op het gebied van kabelmanagement heeft BenQ geen extra’s toegevoegd, daar moet je dus zelf iets voor verzinnen.

Het design van de MA270U is vrij eenvoudig maar toch strak en modern. Er wordt vooral gebruikgemaakt van plastic, en dat is natuurlijk een contrast ten opzichte van een Apple Studio Display dat ik ernaast heb staan. Maar, daar betaal je natuurlijk ook voor. De afwerking is echter dik in orde, met een grote, brede voet waar ook een textuur op is aangebracht zodat je hier een smartphone of ander device op kunt plaatsen. Draadloos opladen is er helaas niet bij, daar is het wel de perfecte ruimte voor.

Aan de onderzijde van de monitor heeft BenQ een aantal knoppen geplaatst, voor het aan- en uitzetten van het scherm en het aanpassen van zaken als helderheid en volume. Maar, als het goed is zou je daar niets mee moeten hoeven doen wanneer het scherm gekoppeld is met een MacBook.