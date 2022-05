Slimme rookmelder en CO-melder

Natuurlijk is er een enorm scala aan verschillende melders in alle soorten en maten beschikbaar. Die hebben allemaal hun eigen functies en gebreken, dus bekijk voorafgaand aan de aanschaf goed de specificaties en reviews van het product. Niet alle melders houden zich even goed aan de standaarden, en veel modellen die alles tegelijk willen doen slagen daar meestal niet in. Voor tips en adviezen over het installeren van rook- en CO-melders kun je kijken op de website van de brandweer.

De voordelen

Het grootste voordeel van slimme melders is het feit dat je meer informatie tot je beschikking hebt. Je hoeft niet langer op te schrikken van het snerpende gepiep van je melder, want je kunt op je mobiele apparaat ook meteen zien wat er aan de hand is, ook als je niet thuis bent! Met een app kun je het alarm net zo makkelijk uitzetten als de wekkerfunctie van je telefoon. Je kunt zien om welke reden je alarm is afgegaan, en als je meerdere melders hebt kun je ook zien in welke kamer er iets is waargenomen.

Als je een melder gebruikt die loopt op batterijen, dan zal er ruim van tevoren worden gemeld wanneer de batterij ongeveer leeg zal zijn. Er zijn ook melders die met een 230 volt-aansluiting worden aangesloten. Als dat het geval is, dan krijg je bijvoorbeeld een melding wanneer er kortsluiting of stroomuitval plaatsvindt.

Een ander groot voordeel is dat een slimme melder kan samenwerken met andere apparaten in je smarthome-ecosysteem. Je kunt bijvoorbeeld regelen dat je lampen een andere kleur krijgen als er een melding wordt gedaan. Als er echt brand of rookontwikkeling is kun je onmiddellijk je huis verlaten en het sluiten van ramen en deuren aan je systeem overlaten.

De nadelen

Het grote nadeel van veel slimme melders is dat ze verbonden moeten blijven met internet. Als de verbinding wegvalt heb je eigenlijk gewoon een normale melder. Wanneer jij op vakantie bent en je daar of thuis geen verbinding hebt kan het apparaat piepen wat het wil, maar jij krijgt geen melding dat je huis mogelijk aan het afbranden is. Ook melden die werken op Z-Wave of ZigBee kunnen hier last van hebben aangezien de hub waarmee ze verbonden zijn alsnog via het internet met jou moet communiceren.

Wil je er 100% zeker van zijn dat jij en/of een alarmcentrale ook een melding krijgen wanneer het internet uitvalt, dan kun je voor alles-in-één alarmsystemen met rook- en CO-melders gaan. Sommige van deze systemen, waaronder dat van AJAX, kunnen een meldkamer en contactpersonen via een telefoongesprek of SMS benaderen wanneer er geen internet beschikbaar is.

Bij sommige melders worden bepaalde gebruiksgegevens doorgestuurd naar de fabrikant. Dit gebeurt meestal onder het mom van het kunnen verbeteren van de kwaliteit van het product. Je kunt je dus zorgen maken over je privacy, maar helaas is de realiteit dat de meeste apparaten nu eenmaal gebruikersdata doorsturen. Kijk dus altijd even goed naar het ‘Terms & Conditions’-gedeelte van een melder, zodat je voor de aanschaf weet welke gegevens je precies uit handen geeft.

De onderstaande modellen behoren tot de meest populaire opties, maar hoeven voor jou zeker niet de beste opties te zijn.