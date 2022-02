Willow X: de ultieme slimme robot voor in de tuin

De Toadi kennen we nog als een slimme robotmaaier die zonder grensdraad gebruikt kan worden én over een ingebouwde camera beschikt. Dit model is inmiddels omgedoopt tot Willow, met onderliggende techniek die door het leven gaat als Toadi. En dat alles ontwikkeld door het Belgische Eeve.

Maar, Eeve zit niet stil en ziet in de niet al te verre toekomst een robot voor zich die je al het werk uit handen neemt. De Willow X is momenteel nog geen werkend product maar wel een volledig uitgewerkt plan waarin je al kunt investeren. Vanaf 2024 moet de Willow X op de markt verschijnen.

De Willow X verschilt qua uiterlijk niet veel van de Willow. Een belangrijk verschil is echter de toevoeging van armen. De robot kan door deze armen allerlei extra taken uitvoeren. De maaier zit dan ook niet meer onder het apparaat maar kans als add-on opgepakt worden door de Willow X. Op dezelfde manier kan de robot een stofzuiger oppakken of een dweil. Maar de armen kunnen meer dan een accessoire vasthouden. Zo kunnen ze zelf onkruid plukken of takken in de tuin opruimen.

Een paar specificaties;

Multifunctionele robotarmen.

Inclusief een grasmaaier tool.

Mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie.

4K-camera.

Batterij 6 uur op één lading / 8 uur voor Willow Pro.

Basis scripting mogelijkheden.

Detectie van regen.

Rijden van hellingen tot 25% en tot 35% voor Willow Pro.

Aangezien de Willow X nog een concept is zijn de mogelijkheden eindeloos, maar Eeve geeft aan hard te werken aan de ontwikkeling van het apparaat waardoor die mogelijkheden ook realiteit moeten worden. Mocht deze persoonlijke tuinrobot je aanspreken, dan kun je er voor 3.990 euro een reserveren.