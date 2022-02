Smart Living Project – Dashboard met 3D floorplan en Home Assistant

Homey dashboard

Een tijdje geleden hebben we al uitgebreid stilgestaan bij de basis van ons domoticasysteem. Alle smart devices zijn gekoppeld met de Homey smarthomehub en kunnen bedien worden met de Homey-app, fysieke schakelaars aan de muur, sceneschakelaars en natuurlijk automatiseringsregels. Op zowel de begane grond als de eerste verdieping hebben we echter nog een extra mogelijkheid toegevoegd, waarmee alles tot in detail te bedienen is. Hier hebben we namelijk een iPad aan de muur gemonteerd, middels een sDock tablethouder en vaste voeding. De iPad toont standaard de Homey Web App (https://my.homey.app/).

Deze webpagina is in eerste instantie bedoeld als een geavanceerde tool om alles comfortabel in te kunnen stellen op een computer. De interface is geoptimaliseerd voor grotere schermen en biedt tal van opties om de weergave te personaliseren. Waar de Web App echter ook erg handig voor is, is voor gebruik als dashboard. We openen deze website op de iPad, maar gebruiken hiervoor de Kiosk+-app. Deze kun je zo instellen dat geen andere apps gebruikt kunnen worden en dat er niet naar een andere website genavigeerd kan worden. Ook kun je de website om de zoveel seconden laten verversen, wat in dit geval erg welkom is. Als de website namelijk lang openstaat dan wordt een lamp die aangezet is via een andere weg dan het dashboard soms niet met de juiste status getoond. Een refresh van de site haalt dan alle nieuwe statussen op. De Homey Web App laat je alle apparaten in huis bedienen, maar als dat er veel zijn kan het overzicht snel verloren raken. Om die reden hebben we op beide iPads apparaten in de favorieten gezet die op die verdieping het belangrijkst zijn. De pagina met favorieten wordt als homepage geladen en dus zijn de belangrijkste apparaten direct te bedienen. Let wel dat als je dit wilt doen je verschillende accounts voor de iPads moet aanmaken, bij voorkeur met alleen gastenrechten. Tot slot kun je indien gewenst indicatoren aanzetten door de weergave met grote tegels te tonen. Dit geeft, indien beschikbaar, onder meer het vermogen, dimniveau en de temperatuur weer per apparaat.

Hoewel de Homey Web App niet per se voor gebruik als dashboard bedoeld is voldoet deze tool prima. Het heeft de WAF (Wife Approval Factor) aangezien de tool vrijwel foutloos werkt, duidelijk is en overzichtelijk is. Maar, onlangs zijn we een stapje verder gegaan, met de ontwikkeling van een dashboard op maat via Home Assistant.