Ubiquiti G4 Doorbell Pro zorgt voor innovatie onder videodeurbellen

De Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Pro, zoals de videodeurbel voluit heet, is een videodeurbel die beschikt over alle basisfuncties zoals je mag verwachten. Een camera, tweewegcommunicatie, beelden terugkijken, nachtvisie, een bewegingssensor en uiteraard een app. Het voegt hier echter een aantal nieuwigheden aan toe zoals een extra camera, een display en een vingerafdruksensor voor een slim deurslot.

Unieke features

Naast de gewone camera van vijf megapixel beschikt de Ubiquiti UniFi Protect G4 Doorbell Pro over een extra camera van acht megapixel die omlaag kijkt. Dit wordt de ‘pakketcamera’ genoemd en houdt dus in de gaten of er een pakketje voor de deur ligt. Handig als je niet thuis bent, zo kan je toch een oogje in het zeil houden. Onderaan de videodeurbel vinden we een klein display. Hier kun je berichten of afbeeldingen op laten tonen, maar ook eventuele bezoekers welkom heten en laten zien dat de deur van het slot is. En over het slot gesproken. De Ubiquiti G4 Doorbell Pro beschikt over een vingerafdruksensor waarmee je ook de voordeur kunt openen. Mits je uiteraard ook een slim deurslot van hetzelfde merk hebt. In principe sluit je de videodeurbel gemakkelijk aan via wifi, maar er is ook een optionele PoE-adapter verkrijgbaar voor bedraad aansluiten. Onderstaande video maakt duidelijk waarom het een unieke videodeurbel op de hedendaagse markt is.

Andere UniFi Protect-producten nodig

De videodeurbel kan zowel op mechanische als digitale bestaande gongen aangesloten worden, ook van andere merken, maar welke precies is ons niet duidelijk geworden. Het gaat hier ook om een early access-product dat nog volop in ontwikkeling is. Functies kunnen dus nog wijzigen of toegevoegd worden. Daarnaast is het zeker geen stand-alone product. Je hebt andere UniFi Protect-producten nodig, zoals de NVR (Network Video Recorder), Dream Machine Pro (UDM-Pro), UNVR of de Cloud Key Plus. Deze dienen als basis voor je surveillancestation en videomanagement voor je UniFi-producten. Dit maakt het voor de gewone consument wellicht wat minder interessant, want bovenop de aanschafprijs van de videodeurbel moet je dus nog meer aanschaffen. De Ubiquiti G4 Doorbell Pro toont echter wel aan welke kant we op gaan op het gebied van de videodeurbellen. Onder andere Eufy komt al met een nieuw model met een extra pakketcamera en ook de andere innovaties zullen vast snel overgenomen worden door andere fabrikanten.

Prijs en beschikbaarheid

De Ubiquiti G4 Doorbell Pro is een early access-product, maar is af en aan verkrijgbaar via de officiële website. De verkoopadviesprijs op dit moment is 259 euro.