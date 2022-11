De Philips Hue Bridge is vanaf nu gecertificeerd voor Matter. Dat betekent echter nog niet dat Matter vanaf nu ondersteund wordt. Daarvoor brengt Signify een update uit voor de Bridge.

Vandaag werd de Philips Hue Bridge namelijk toegevoegd aan de certificatie-database van de Connectivity Standards Alliance, vlak voordat het evenement van de officiële lancering van Matter in Amsterdam van start ging (via The Verge).In de database is te vinden dat de Hue Bridge ondersteuning zal krijgen voor Matter middels een software-update. Zodra de update is gearriveerd zullen alle bestaande en nieuwe Hue-lampen en accessoires geschikt zijn voor Matter. Uitzonderingen zijn de Hue Sync Box en de Tap dial switch.

Hub blijft voorlopig nog nodig

Net als je vanmorgen bij Aqara kon lezen is ook hier de hub een belangrijk onderdeel van je nieuwe Matter-ecosysteem. En dat terwijl er juist geroepen werd dat je helemaal geen bridge of hub nodig hebt voor Matter. Voorlopig met de oude producten die nieuwe Matter-ondersteuning krijgen is het echter niet anders. Wellicht dat de echt nieuwe producten in de toekomst geen apparaat zoals de Hue Bridge meer nodig hebben.

Nu de Philips Hue Bridge in ieder geval gecertifieerd is voor Matter is het afwachten wanneer Signify de daadwerkelijke update uit gaat brengen. De bèta-testers hebben geluk. Die kunnen direct al met de update aan de slag. Een publiekelijke release staat in 2023 gepland.