Eufy introduceert S4 Max NVR beveiligingssysteem

Het hart van het systeem is de EdgeAICore, een Network Video Recorder (NVR) met een geïntegreerde grafische kaart. Deze NVR analyseert videobeelden, volgt objecten en detecteert dreigingen in realtime, alles lokaal en zonder afhankelijkheid van externe servers. Dit garandeert maximale privacy en beveiliging van gegevens, die versleuteld en lokaal worden opgeslagen op een standaard 2 TB opslagruimte, uitbreidbaar tot 16 TB. Een slimme zoekfunctie maakt het bovendien eenvoudig om specifieke opnames te vinden met trefwoorden.

Het systeem wordt geleverd met vier eufy S4 Max-camera’s, elk uitgerust met drie lenzen voor een complete 360-graden dekking zonder blinde vlekken. Dit omvat een 4K-groothoekcamera en een dubbele 2K PTZ-camera die objecten tot vijftig meter afstand kan volgen en inzoomen. Dankzij Power over Ethernet (PoE) technologie is 24/7 opname gegarandeerd.

De ingebouwde AI-agent van de S4 Max NVR is in staat tot geavanceerde detectie van mensen, dieren en zelfs specifieke gedragspatronen. De Live Cross Cam Tracking-technologie zorgt voor naadloze overgangen tussen camera’s, waardoor een object altijd in beeld blijft. Bij detectie van ongewenste aanwezigheid activeert het systeem direct waarschuwingen zoals alarmen, lichtsignalen en tweeweg audioberichten.

eufy benadrukt de lokale gegevensverwerking en het ontbreken van verplichte abonnementskosten voor de basisfunctionaliteit.