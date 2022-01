Het oog wil ook wat

Verder zijn er nog wat andere zaken waar we minder over te spreken zijn. Zo is de Qi-oplader best lelijk. De grijze kleur maakt hem best neutraal, waardoor die gelukkig niet misstaat op menig nachtkastje. Echter, doordat er gekleurde spikkeltjes op zitten, lijkt het alsof het apparaat altijd vies is. Daarnaast is de geluidskwaliteit niet iets om over naar huis te schrijven. Je kunt je hardop afvragen of dat echt belangrijk is voor een wekker, maar wij claimen van wel. Je betaalt ervoor, dus het moet goed klinken. De muziek uit het apparaat klinkt een beetje hol doch helder, maar ook bedwelmd en afgemeten. Met een standaard wekkertune merk je daar wellicht weinig van, maar toch.

Toegegeven, de audiokwaliteit is beter ten opzichte van de voorgaande twee modellen. En ook het feit dat dit model beschikt over een touchscreen komt de ervaring ten goede. Je bereikt allerlei instellingen razendsnel, ook wanneer je je smartphone niet bij de hand hebt of even niet in staat bent hardop een stemcommando uit te voeren. Bovendien is het zo dat je met de wekker de andere slimme apparaten – met ondersteuning voor Google Home – bedient, want in de basis is dit natuurlijk gewoon een slimme speaker – of een kleinere, beperktere versie van de Nest Hub.

Verder is het goed om te weten dat het scherm van goede kwaliteit is en je in staat bent een eigen fotoalbum te presenteren, net zoals op de eerdergenoemde Nest Hub. Je hebt de keuze uit meerdere klokplaten en kunt daarnaast afspraken en het weer in beeld brengen. Ook is er Chromecast-ondersteuning voor audio, maar niet voor video. Daarmee lijkt de Lenovo Smart Clock 2 in essentie op de Hub van Google, maar dan ietwat beperkt.