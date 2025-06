Imou introduceert slimme voerbak voor huisdieren in de Benelux

De PF1 onderscheidt zich door een ingebouwde 4MP panoramische fisheye-lens, die een 360°-beeld van het voergebied en de omgeving mogelijk maakt. Via de Imou Life-app kunnen gebruikers kiezen uit vier cameramodi (panorama, voedselbak, huisdiermodus en VR) om hun huisdier continu te monitoren. Dankzij de Imou SENSE AI-technologie detecteert de feeder wanneer het huisdier eet en controleert het de vulgraad van de voederbak, wat overvoeding helpt voorkomen. Het apparaat registreert automatisch activiteiten en stuurt meldingen met beelden voor en na de maaltijd.

Naast de slimme monitoringsfuncties is de PF1 ook praktisch in gebruik. Voedertijden en porties zijn eenvoudig in te stellen via de Imou Life-app, die ook real-time meldingen verstuurt. De tweerichtingsaudio stelt eigenaren in staat om op afstand met hun huisdier te communiceren en een persoonlijke geluidsopname af te spelen bij het voeren. Het ontwerp omvat een drielaags anti-verstop mechanisme, een afsluitbare deksel, een kauwbestendige kabel en antislipvoetjes. Een droogmiddel onder de roestvrijstalen bak zorgt voor optimale hygiëne, en een back-up batterij garandeert continue werking bij stroomuitval.