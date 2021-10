Installatie en montage

Afhankelijk van het platform waarmee je de data van de Watermeter Gateway gaat uitlezen hoef je geen kennis van programmeren te hebben. Zo kun je de data van de watermeter eenvoudig uitlezen door hem te koppelen met Homey. Het pakketje dat je geleverd krijgt is ook al kant en klaar. Voor een prijs van 49,50 krijg je de communicatiemodule plus de magneet voor op de meter. Ook wordt klittenband meegeleverd waarmee montage op iedere meter mogelijk is. Extra opties zoals een usb-kabel en een adapter kosten je 13,90 euro extra. Alles kan via de shop van Smart Gateways zelf besteld worden.

Wij hebben het complete pakket, inclusief adapter en kabel, ontvangen. Daarnaast wordt er een zeer complete en duidelijk geformuleerde handleiding voor de installatie meegeleverd. Met afbeeldingen, screenshots en duidelijke stappen kun je de Watermeter Gateway zelf installeren.

Het eerste wat belangrijk is, is stroom in de meterkast bij je watermeter. In de meeste gevallen is dat geen probleem, en anders is een stopcontact relatief eenvoudig geplaatst. Voordat we de slimme meter monteren moet het apparaat eerst verbonden worden met het WiFi-netwerk. Dit doe je eenvoudig door de communicatiemodule in het stopcontact te steken en te verbinden met het WiFi-signaal van de module. Eenmaal verbonden start de portal automatisch op en krijg je een simpel formulier te zien waar je onder meer je SSID en wachtwoord in kunt voeren. Eenmaal gekoppeld is het tijd om de slimme watermeter op de domme watermeter te plaatsen.

Voordat we alles vastzetten testen we eerst het WiFi-signaal in de meterkast. Ook leggen we de magneetsensor op de draaischijf van de watermeter. Vervolgens zetten we een kraan open en kijken we of het ledje van de sensor gaat branden bij elke omwenteling. Het is een beetje schuiven voor de juiste afstelling, maar uiteindelijk wordt elke omwenteling goed geregistreerd dus we kunnen de sensor middels de meegeleverde klittenband om de meter vastzetten. Dat is wat lastiger gezegd dan gedaan en helemaal strak zit de sensor niet, maar als het goed is komt er ook niemand meer aan. Nu de sensor vastzit roepen we nogmaals de portal van de communicatiemodule op, waar we nog een paar velden moeten invullen. Zo geven we hier de huidige meterstand in en bij ‘factor’ geef je aan hoeveel liter er bij elke omwenteling verbruikt is. Voor diegenen die MQTT en/of vaste ip-adressen gebruiken zijn er velden om de betreffende data in te voeren. Aangezien wij de meter koppelen met Homey slaan we deze over.