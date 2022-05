IKEA komt met opvolger Trådfri-hub met ondersteuning voor Matter

In al die jaren heeft IKEA nog nooit de Trådfri-hub vervangen. Deze dateert dan ook al vanuit de begintijd van de slimme verlichting van IKEA. De hub is soms wat onbetrouwbaar en ondersteunt standaard niet eens bediening buitenshuis. Dat kun je gelukkig wel gebruiken wanneer je de slimme producten van de Zweedse meubelgigant via een ander platform als Google Home weet te verbinden. Hoog tijd dus voor een nieuwe smarthomehub en dit keer met ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard Matter. Maak kennis met Dirigera.

Dirigera en nieuwe IKEA Home Smart-app

De nieuwe hub van IKEA heet Dirigera en moet in oktober verschijnen, zo laat IKEA weten in een persbericht. Bij de lancering komt IKEA ook met een volledig vernieuwde IKEA Home Smart-app. Volgens IKEA was de oude Trådfri-hub (IKEA noemt het oude apparaat eigenlijk een gateway en geen hub) uit 2014 echt ontworpen voor slimme lampen. Het was de begintijd van smarthome en het bedrijf zag het eigenlijk meer als hobby dan als serieuze business. Dit veranderde natuurlijk allemaal in de loop der jaren en de Zweedse winkel bracht steeds meer slimme producten op de markt. Het resultaat was dat de oude Tradfri-gateway niet meer aan de huidige tijd kon voldoen en nieuwe producten met steeds meer kunst- en vliegwerk met elkaar verbonden werden. Dat kwam ook de betrouwbaarheid niet ten goede.

De Dirigera moet smarthome van IKEA naar het hier en nu brengen met ondersteuning voor alle slimme producten van nu en in de toekomst, ook dankzij ondersteuning van de nieuwe smarthomestandaard Matter. Middels Matter kun je straks ‘alles met alles’ verbinden. Ook komt er standaard bediening buitenshuis naar de nieuwe Dirigera-hub toe.